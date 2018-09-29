موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجدد المواجهة بين ناديي ليفربول وتشيلسي، وهذه المرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج، في العاصمة البريطانية لندن.

وتقام مباراة تشيلسي وليفربول اليوم السبت، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

والتقى الفريقان الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية وكان الفوز من نصيب تشيلسي بنتيجة 2/1.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، في حين يملك تشيلسي 16 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع مانشستر سيتي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي، والابتعاد في صدارة الترتيب، على أمل تحقيق اللقب في نهاية الموسم.

ولم يُتوَّج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ أحرز اللقب موسم 1989/1990، في المقابل أحرز تشيلسي لقب المسابقة الموسم قبل الماضي، 2016/2017.