مورينيو محذرًا بوغبا.. مانشستر يونايتد أكبر منك

حذّر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا، من أن أي لاعب ليس أكبر من مانشستر يونايتد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيشارك في المباراة ضد مضيفه وست هام يونايتد، غدًا السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد أيام من توتر إضافي في العلاقة بين الطرفين، شهدت إعلان مورينيو أن بوغبا المتوج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده، لم يعد القائد الثاني للفريق، كما غاب اللاعب عن مباراة فريقه ضد دربي كاونتي في كأس رابطة الأندية المحترفة، الثلاثاء الماضي، والتي خسرها “الشياطين الحمر” بركلات الترجيح.

وغداة تلك الخسارة، نشرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية شريطًا مصورًا من تدريب الفريق، بدت فيه الأجواء متشنجة بين مورينيو وبوغبا، فبعد وصول الأخير إلى التمرين وتحيته الجهاز الفني، بدا أن مورينيو توجه إليه بالحديث، ليرمقه اللاعب بعدها نظرات حادة، وسط ارتسام معالم غضب على وجهه، قبل أن يبدأ بالرد على ما قاله، وانضم بوغبا إلى زملائه من دون أن يتوقف عن الجدل أو يخف توتره.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عشية مباراة وست هام، قال مورينيو: إن بوغبا لاعب مثله مثل غيره، لا لاعب أكبر من النادي، مضيفًا أن مانشستر يونايتد أكبر من أي شخص.

وأضاف: “إذا كنت سعيدًا بالعمل الذي يقوم به فسيلعب، أما في حال العكس، لا يلعب، أنا سعيد من العمل الذي قام به هذا الأسبوع؛ لأنه تدرب بشكل جيد، الفريق في حاجة إلى لاعبين جيدين، لاعبين يملكون شخصية، وهو يتحلى بهذه الصفات وسيلعب غدًا”.

وردًا على أسئلة الصحافيين حول العلاقة بينه وبين بوغبا، الذي عاد لصفوف الفريق عام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، رفض مورينيو الخوض في التفاصيل، وإن أبدى امتعاضه من نشر شريط التمرين.

وقال: “هي علاقة جيدة، لاعب ومدرب، لا يمكنني أن أقول لكم الحديث الذي تم بيننا خلال التمرين، ما حصل يحصل تقريبًا في كل حصة تدريبية، فأنا أقوم بالحديث إلى اللاعبين مرات عدة”.

وعن أسباب سحب شارة القيادة، أجاب مورينيو: “لقد شرحت بالتفاصيل الأسباب إلى الأشخاص المعنيين، وهم أفراد الفريق ولا سيما بوغبا، وبالتالي فإن هؤلاء يعرفون أسباب القرار الذي اتخذته أنا والجهاز الفني”.

وتابع: “اتخذت القرار، وأبلغت اللاعب واللاعبين الآخرين، وعندما سئلت عن الموضوع قبل مباراة الثلاثاء، أكدت ذلك والآن أؤكد ذلك مجددًا”، مشيرًا إلى أنه بعد أسابيع من التحليل وتبادل الآراء مع الجهاز الفني، اتخذ القرار بأن بول هو مجرد لاعب وليس قائدًا.

وكان مورينيو قد برر في وقت سابق هذا الأسبوع، سحب شارة القيادة من بوغبا بقوله: “الحقيقة الوحيدة أنني قررت عدم منح بول صفة القائد الثاني للفريق بعد الآن، أنا المدرب واتخذ هذه القرارات”، مشددًا حينها على أن لا مشكلة على الإطلاق مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.