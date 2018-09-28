ما قصة المشروب السرّي الذي يتناوله لاعبو نادي ليفربول؟

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي يتناولون مشروبًا سريًا من إعداد السباح السابق مارك فارنيك يساعد على الاستشفاء سريعًا بعد التدريبات.

ووفقًا لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية فإن مارك فارنيك، أكبر سباح يفوز ببطولة في سن الـ 35، يعد مشروبًا يتكون من البرتقال ومجموعة من الحمضيات تنتمي للفصيلة السذابية تسمى “citron”، ويساعد على الاستشفاء سريعًا بعد التدريبات.

وأضافت الصحيفة أن فارنيك وافق على العمل مع أخصائية التغذية في ليفربول، منى نيمير، التي انضمت للفريق العام 2016.

وحقق ليفربول 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، وسجل 14 هدفًا واستقبل هدفين فقط، كما حقق فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3/2 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر 1/2 أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي ولكن في الدوري الإنجليزي غدًا السبت.