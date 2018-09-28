هل يغيب فان ديك وآرنولد وفينالدوم عن مباراة ليفربول وتشيلسي؟

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن ترينت أليكساندر-آرنولد وجيني فينالدوم جاهزان للمشاركة في مباراة الفريق أمام تشيلسي في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت.

في حين أشار كلوب إلى ان الشكوك قائمة بشأن موقف المدافع فيرجيل فان ديك.

ولم يشارك -آرنولد وفينالدوم في خسارة ليفربول 1/2 أمام تشيلسي الأربعاء، في كأس الرابطة الإنجليزية، في حين لم يشارك فان ديك في التدريبات الجماعية حتى الآن، بعد تعرضه لإصابة هو الآخر خلال مباراة ساوثامبتون التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3/0 قبل أيام.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي: “ترينت شارك في تدريبات الأمس بشكل طبيعي، لم تكن كدمة بسيطة لكنه بدى أمس بحال جيد، علينا الانتظار لتحديد موقف فيرجيل الذي لم يخض أي حصة تدريبية جماعية، فينالدوم شارك بشكل طبيعي هو الآخر وأمره يسير على ما يرام”.

وعن إمكانية غياب فان ديك، الذي شارك في أول 7 مباريات هذا الموسم، أكد كلوب أن البدائل عديدة والجميع لديهم كفاءات كبيرة لا تقل عن المدافع الهولندي.

وأوضح “فيرجيل لاعب من طراز فريد بلا شك وغيابه بالطبع أمر مؤثر، لكن ديان لوفرين عاد للمشاركة عقب 10 أسابيع تقريبًا (يوم الأربعاء الماضي). في أغلب الأوقات لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية إذ تحتاج إصابته إلى الراحة البدنية، لكن عقب فترة طويلة قدم مباراة جيدة”.

“جويل ماتيب خاض مباراتين على التوالي وقدّم أداءً كبيرًا، كذلك الثنائي ألبيرتو مورينو وناثانيل كلاين لم يشارك من بداية الموسم سوى في المباراة الأخيرة، لذلك كل ما يهم لاعبينا هو تقييم المدير الفني فقط، ربما يفكر البعض “حسنًا لقد عاد الفريق الأساسي من جديد” لكن عليّ القول إن هؤلاء اللاعبين قدّموا عملًا رائعًا في المباراة الأخيرة”.

وأكمل “لذلك، إذا استقرت حالة فان ديك سيشارك في المباراة، وإذا لم تستقر فلدينا أكثر من بديل رائع، بالطبع يؤثر في طريقتنا، لكننا لعبنا كرة قدم رائعة أيضًا قبل انضمامه لنا ويمكننا الآن خوض المباريات دونه”.

وواصل كلوب “أتمنى تعافيه من الإصابة ثم تحديد موقفه إذا ما كان بحاجة للراحة، لم يكن متاحًا للمشاركة معنا في المباراة الأخيرة وسنرى ما سيحدث غدًا”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 6 مباريات مقابل 16 نقطة لتشيلسي في المركز الثالث.