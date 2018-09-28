اجتماع لحسم مصير بول بوغبا مع مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن اجتماعًا قريبًا سيعقد بين مينو رايولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد، مع إدارة النادي؛ لمناقشة مستقبل اللاعب.

وأوضحت صحيفة “صن”، أن رايولا سيجتمع في نوفمبر المقبل، مع إدارة مانشستر يونايتد؛ لبحث مستقبل بوغبا؛ بعد توتر علاقته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسحب مورينيو شارة القيادة من بوغبا؛ بعدما نشر اللاعب مقطع فيديو ساخرًا خلال خسارة الفريق أمام كارديف سيتي بركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية.

كما نُشر مقطع فيديو لمورينيو وبوغبا، يُظهر توتر العلاقة بشكل كبير بين الطرفين، وتردد أن مورينيو طالب إدارة مانشستر يونايتد بالمفاضلة بينه وبين بول بوغبا.

ووفقًا لصحيفة “غارديان”، فإن رايولا يريد معرفة رغبة إدارة مانشستر يونايتد في بيع بوغبا في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ورحل بوغبا (25 عامًا) من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مجانًا العام 2012، قبل أن يعود للنادي الإنجليزي العام 2016 مقابل 94 مليون جنيه إسترليني.