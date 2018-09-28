لاعب مانشستر يونايتد السابق: أليكس فيرغسون كان سيبيع بول بوغبا

قال بول إينس لاعب مانشستر يونايتد السابق إن أليكس فيرغسون كان سيفكر في بيع بول بوغبا لو كان ما زال مسؤولًا عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجرد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا من مهام القائد الثاني للفريق وأظهرت لقطات فيديو مناقشات متوترة بينهما في تدريب يوم الأربعاء.

ووجه بوغبا انتقادات علنية لخطط مانشستر يونايتد في التعادل 1/1 مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم السبت الماضي وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مورينيو شعر بالحنق من نشر اللاعب فيديو في حسابه في “انستغرام” وهو يضحك في المدرجات خلال الهزيمة بركلات الترجيح أمام ديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وقال إينس: “لو حدث ذلك تحت قيادة أليكس لقال شيئًا واحدًا وهو ‭’‬إنه سيرحل. قوموا ببيعه الآن‭’‬. لأنه لم يكن ليسمح بأن يتحول الفريق لمزحة بسبب سلوك بول بوغبا”.

وسبق لبوغبا اللعب وهو ناشئ تحت قيادة فيرغسون الذي فاز بالعديد من الألقاب مع مانشستر يونايتد قبل الاعتزال في 2013. ورحل اللاعب الفرنسي في صفقة انتقال مجاني إلى يوفنتوس في 2012.

وأشار إينس الذي لعب تحت قيادة فيرغسون في مانشستر يونايتد في 1993 و1994 إلى أن “مانشستر يونايتد لا يملك فرصة للمنافسة ضد ليفربول أو مانشستر سيتي أو حتى الفوز بالألقاب عندما تحدث هذه الأمور في النادي…”.

وأضاف “(فيرغسون) لم يكن ليسمح لبوغبا بالحديث بعد النتيجة السيئة أمام ولفرهامبتون. كل ما يفعله الآن هو سيرك”.

وقال إينس أن بوغبا يقدم أداء متواضعًا.

وتابع “لو كان بوغبا يقدم 10% من مستواه ويجتهد ويحافظ على أدائه ربما كان هناك سبب مقنع لخروجه والحديث بطريقة مهينة عن النادي لكن هذا لا يحدث. إنه يجعل مشاكله الشخصية مع مورينيو تسيطر على أدائه”.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن برشلونة ما زال يرغب في ضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال إينس مطالبًا إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد بدعم مورينيو: “أعتقد أن مصيره محسوم تمامًا وسيرحل في يناير”.

“لو أبلغه (مورينيو) إنه يتسبب في مشاكل في الفريق ولا يلعب على المستوى المتوقع منه فهو (وودوارد) بحاجة لدعم المدرب وتركه يرحل”.

وأضاف “مشاكل بوغبا كانت أكثر من فوائده منذ عودته إلى مانشستر يونايتد”.