شاهد خلاف كلوب وشاكيري بعد مباراة ليفربول وتشيلسي (صور)

دخل اللاعب السويسري شيردان شاكيري في خلاف علني مع مدربه الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بعد خسارة الفريق 1/2 أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزي، الأربعاء.

وأظهرت الكاميرات صراخ كلوب، المدير الفني لليفربول، في وجه لاعبه شاكيري بعد السقوط أمام تشيلسي.

وشوهد كلوب بعد المباراة وهو يهاجم شاكيري بعد صافرة النهاية.

وأدى المشهد الذي نقلته الكاميرات إلى ردة فعلٍ واسعةٍ بين جماهير ليفربول، والذين دافع معظمهم عن اللاعب البوسني الأصول، معتبرين بأنه كان أحد أفضل عناصر الفريق في المباراة.

وقال كلوب عن الحادثة: “تحدثت مع شاكيري عن الركلة الحرة الأخيرة، كنت أريد منه أن يرسل الكرة إلى محمد صلاح في الزاوية البعيدة حتى يكون في موقف لاعب ضد لاعب. تحدثت معه عن ركلة حرة”.

ورغم أن دانييل ستوريدج تقدم لليفربول، إلا أن تشيلسي خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بهدفي إميرسون بالميري وإدين هازارد.

وهذه أول خسارة لليفربول الموسم الحالي، بعد 6 انتصارات في الدوري وواحد في دوري أبطال أوروبا.

ويتجدد اللقاء بين ليفربول وتشيلسي السبت المقل في الدوري الإنجلزي على ملع ستامفورد بريدح.