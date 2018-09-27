موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتواجه تشيلسي وليفربول اللذان لم يخسرا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في أهم مواجهة في البطولة حتى الآن.

وفاز فريق المدرب يورغن كلوب في جميع مبارياته الست فيما توقفت سلسلة انتصارات تشيلسي بتعادل بدون أهداف مع مستضيفه ويستهام يونايتد يوم الأحد.

لكن تشيلسي سيدخل المباراة بمعنويات أفضل بعد الفوز على ليفربول في كأس رابطة المحترفين أمس الأربعاء في مباراة أدخل فيها كل فريق 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وتشيلسي السبت المقبل، 19 سبتمبر، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، وتلعب على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويعلم كلوب أن إيدن هازارد جناح تشيلسي الذي أحرز هدفًا مذهلًا بمجهود فردي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني هو أكبر مصدر خطر على بداية فريقه المثالية.

وكان اللاعب البلجيكي من بين عدد قليل من اللاعبين الذين استمتعوا بالنجاح في كأس العالم وبدأوا الموسم بشكل مثير للإعجاب ويؤمن أن الفوز في كأس الرابطة سيعزز معنويات فريقه.

وقال هازارد: “النتيجة ستمنحنا ثقة أكبر لأننا تعادلنا مع ويستهام قبل عدة أيام”.

“لكن مباراة السبت ستكون أكثر أهمية. يجب علينا محاولة الفوز على ليفربول”.

وفاز ليفربول مرة واحدة في آخر 5 مواجهات في الدوري ضد تشيلسي بينها الهزيمة 1/0 على ستامفورد بريدج في مايو.

وسيضع مانشستر سيتي حامل اللقب والذي لم يخسر هو الآخر حتى الآن وتعادل مرة واحدة في 6 مباريات، عينه على المواجهة.

ويتوقع فريق المدرب بيب غوارديولا أن يحصل على 3 نقاط عندما يستضيف برايتون على استاد الاتحاد، وسيغيب الثنائي دال ستيفنز (العضلات الخلفية للفخذ) وباسكال غروس (الكاحل) عن فريق المدرب كريس هيوتون.

وخاض مانشستر يونايتد أسبوعًا صعبًا إذ ودّع كأس الرابطة أمام ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية عقب تعادله 1/1 مع ولفرهامبتون واندرارز الوافد الجديد.

وزاد التوتر المتواصل بين المدرب جوزيه مورينيو ولاعب وسط فرنسا بول بوغبا من إحباط النتيجتين.

ويدخل مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على ويستهام باستاد لندن، فبعد تعادل صاحب الأرض مع تشيلسي عقب انتصاره على إيفرتون سيؤمن أنه يستطيع زيادة متاعب مورينيو.

ويرحل توتنهام هوتسبير إلى الشمال لمواجهة هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب، فيما يلعب آرسنال ضد واتفورد صاحب المركز الرابع والذي انتصر في أول 4 مباريات هذا الموسم.