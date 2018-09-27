جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يحدد ثمن التخلي عن بول بوغبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد حدد ثمن التخلي عن لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

ويتردد على نطاق واسع أن العلاقة بين مورينيو وبوغبا في أسوأ أشكالها، وهو ما تأكد بعد مقطع فيديو انتشرأمس الأربعاء في تدريبات مانشستر يونايتد.

ودخل بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى ملعب التدريبات وبدا أنه يتمتع بحماس شديد، وصافح مساعد المدرب الأول مايكل كاريك، قبل أن تتغير ملامحه بشكل كلي عندما تحدث معه جوزيه مورينيو.

وذكرت تقارير صحفية أن مورينيو قال لبوغبا “اخرج” في إشارة إلى رغبة اللاعب في مغادرة النادي، في ظل تقارير تربطه بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى برشلونة الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” فإن مورينيو مستعد لبيع بوغبا لكن بمقابل لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني.

ووجه بوغبا انتقادًا مبطنًا لمورينيو بعد تعادل مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ليقرر بعدها المدرب البرتغالي سحب شارة القيادة من بوغبا.

وكان لاعب بول بوغبا قد نشر صورًا وهو يضحك مع زملائه في الفريق لوك شو وأندرياس بيريرا، أثناء مباراة ديربي كاونتي، والتي خرج على إثرها الشياطين الحمر من البطولة بركلات الترجيح.