لماذا لا يستطيع مانشستر يونايتد إقالة جوزيه مورينيو؟

بات مصير المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو غامضًا في مانشستر يونايتد خاصة بعد وداع كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ديربي كاونتي والنتائج المهتزة في الدوري الممتاز.

وأصبحت فترة بقاء المدرب الاستثنائي بين جدران “أوفد ترافورد” محدودة في ظل تراجع النتائج لكن إدارة النادي ستفكر ألف مبرة قبل قرار إقالته.

وجدد مورينيو عقده في يناير/كانون الثاني الماضي حتى عام 2020 مقابل 15 مليون يورو في الموسم وهو الرقم الضخم الذي يخشى النادي دفعه حال إقالته.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أنه رغم دعم الجماهير لمدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق إلا أن مجلس الإدارة يأمل في أن يرحل مورينيو من تلقاء نفسه دون إقالة ما يجنبهم دفع هذا المبلغ الضخم عن كل موسم من المواسم المتبقية في عقده.

كما أن المشكلة الأخيرة بين المدرب وبول بوغبا القائد السابق للفريق قد تعجل رحيل المدير الفني البرتغالي، حيث تسببت اللقطات المصورة لتدريبات مانشستر يونايتد يوم الأربعاء والتي أظهرت فتور العلاقة بين بوغبا الذي أظهر مشاعر الغضب ومدربه مورينيو الذي قابل اللاعب بوجه جامد في تغذية التكهنات بوجود شرخ كبير في العلاقة بين الطرفين.

وجاء موقف مورينيو الأخير بسبب رغبته كمدرب في الإمساك بالأمور وإعادة فرض سيطرته بالكامل على الفريق إذ يبدو أن التعليقات الاستفزازية التي صدرت عن أبرز لاعبيه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

ففي أعقاب تعادل مانشستر يونايتد المخيب لآمال جماهيره أمام ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقد مورينيو افتقار لاعبيه للالتزام لكن بوغبا، الذي يتمتع بشعبية كبيرة ونفوذ بين لاعبي يونايتد، صرح لوسائل إعلام بأنه كان يجب على الفريق أن “يهاجم ويهاجم ثم يهاجم”.