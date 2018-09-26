تشيلسي يطيح بنادي ليفربول ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

أطاح فريق تشيلسي، بنظيره ليفربول من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

تسيد الحذر في أداء لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الأول، وأضاعوا العديد من الفرص السهلة لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمرت الهجمات المتتالية من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 59 ليمنح دانييل ستوريدج ليفربول فرصة التقدم في اللقاء.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تشيلسي هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 79 لينجح البرازيلي إميرسون بالميري في إدراك التعادل لتشيلسي، لتزداد الإثارة في الدقائق المتبقية من اللقاء.

ومنح البلجيكي إيدين هازارد فريقه تشيلسي بطاقة العبور لثمن النهائي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 86 لتنتهي المواجهة بفوز الفريق اللندني.

بذلك، تأهل تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي ليواصل صحوته وتألقه في المسابقة خلال الموسم الحالي.