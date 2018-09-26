أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي.. البلوز يقلب تأخره إلى تقدم بثنائية (فيديو)

نجح ستورديج مهاجم فريق ليفربول في تسجيل هدف لصالح فريقه في شباك تشيلسي، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “آنفيلد” في قمة مباريات الدور الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وارتد الكرة من حارس تشيلسي ولعب ستورديج مقصية قوية في الدقيقة 58، محرزًا هدف التقدم لفريقه.

كاس الرابطة | ليفربول 1 × 0 تشيلسي | هدف اول ليفربول ستوريدج مقصية رااائعة ???????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xILBBwkDOu — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل إيمرسون لتشيلسي في الشوط الثاني بعد متابعة لكرة سقطت من أيدي حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 86 نجح إيدين هازارد في التقدم لتشيلسي من تسديدة رائعة.

ليفربول 1 : 2 تشلسي ، هازارد https://t.co/7eQAEJpNpC — اهداف المباريات (@OnsidearV) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ويسعى نادى ليفربول إلى تحقيق الفوز الثامن على التوالي في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر لائحة الترتيب برصيد 18 نقطة، بجانب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز على ليفربول لمواصلة مشواره في البطولة، علمًا بأن تشيلسي حقق الفوز في أول خمس مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي قبل أن يكتفى بالتعادل السلبي في الجولة الماضية مع وست هام يونايتد.