الاتحاد الإنجليزي يوافق على بيع ملعب ويمبلي للملياردير شاهد خان

ذكرت صحيفة ” صن ” أن الاتحاد الإنجليزي وافق على اتفاق مبدئي لبيع ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة لندن للملياردير الأمريكي ذي الأصول الباكستانية مالك فريق فولهام شاهد خان مقابل 600 مليون جنيه إسترليني.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن سابقًا عن تلقيه العرض المالي الأولي لشراء الملعب الوطني لكنه كان يطالب بمبلغ لا يقل عن 800 مليون جنيه إسترليني.

وسيصبح الاتفاق نهائيًا بعد تصويت بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الإداري للاتحاد الإنجليزي.

وينص الاتفاق الجديد بين الاتحاد الإنجليزي ومالك فريق فولهام على استفادة الاتحاد الإنجليزي أيضًا من 300 مليون جنيه إسترليني من إيرادات الملعب، لكنه مع وضع شرط يجيز للاتحاد الإنجليزي استعادة ويمبلي في حال الفشل في صيانته أو سوء تسييره.

وتعرّض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لانتقادات واسعة بسبب فكرة بيع الملعب التاريخي لكرة القدم الإنجليزية والعالمية، لكنه مع ذلك واصل المفاوضات مع الملياردير الأمريكي طيلة 6 أشهر قبل التوصل لاتفاق.