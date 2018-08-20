اليويفا يوافق على إقامة أول مباراة لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي

قال نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الإثنين، إنه سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، على إستاد ويمبلي في العاصمة لندن، ليستمر انتظاره من أجل الانتقال إلى ملعبه الجديد.

وكان من المقرر أن يلعب توتنهام مباراته الأولى على ملعبه وايت هارت لين الجديد، الذي تبلغ سعته 62 ألف مقعد، يوم 15 سبتمبر، ضد ليفربول، لكنه نقل هذه المباراة والمباراة التالية على إلى إستاد ويمبلي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأوضح ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)؛ من أجل استضافة مباراته الأولى في دوري الأبطال، إما في الأسبوع الذي يبدأ في 17 سبتمبر أيلول أو أول أكتوبر، في إستاد ويمبلي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أكدت أن توتنهام لديه خيار نقل مباراته المحتملة في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين: “إذا أوقعت القرعة توتنهام على أرضه في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين، فإن النادي قد يطلب استثناء من إدارة الرابطة، لخوض المباراة خارج أرضه نتيجة للتأجيلات في الانتقال إلى ملعبه الجديد”.

وحقق توتنهام فوزين بنتيجة 2/1 و3/1 على نيوكاسل وفولهام على الترتيب في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي.