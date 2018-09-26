لامبارد يقلب التوقعات ويضع بصمته في كأس رابطة الأندية الانجليزية

وضع فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي ومنتخب انجلترا السابق بصمته في عالم التدريب حين قاد فريقه ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية لتحقيق مفاجأة بالفوز أمس الثلاثاء على مانشستر يونايتد في عقر داره في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وقال لامبارد إنه يستمتع بدوره الجديد في مجال التدريب.

واشتهر لامبارد بالذكاء والقدرة على التحرك وسط الملعب وشارك في 106 مباريات دولية مع منتخب بلاده وتوج بثلاثة ألقاب في الدوري الانجليزي الممتاز مع تشيلسي إضافة إلى لقب دوري أبطال اوروبا في 2012.

وبعد أن تغنت جماهير ديربي كاونتي السعيدة باسمه قال لامبارد إنه لم يعد يفتقد ما كان يشعر به عندما كان لاعبا.

وأضاف “لست حزينا لأنني اعتزلت فأنا أشعر بخصوصية هنا تماما كما لو أنني ما زلت ألعب، أمضيت 21 عاما كلاعب محترف لكنني اعتزلت في الوقت المناسب لا أفتقد الملعب كثيرا، فهذه هي حياتي الجديدة وأحب القيام بعملي، وأستمتع بهذا العمل على وجه الخصوص عندما يؤدي اللاعبون بهذه الطريقة”.

وإلى جانب تأهله لدور الستة عشر في كأس رابطة الأندية الانجليزية قدم ديربي كاونتي أداء طيبا في بداية الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز السادس بعد الفوز الأخير على برينتفورد.

وبينما يميل الكثير من المدربين لتطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين والاستعانة بلاعبي الصف الثاني في مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية فضل لامبارد الاعتماد على تشكيلته الأساسية التي منحته فوزا عزز أيضا من ثقة الفريق في نفسه.

وأوضح “كانت هذه أسهل مرة أختار فيها التشكيلة. لقد لعبوا بشكل رائع أمام برينتفورد وكنت أدرك مدى رغبتهم في اللعب. كنت أريد الحضور إلى هنا وتحقيق الفوز”.

ويتعلل الكثير من المدربين بحاجة لاعبي الصف الأول للراحة لكن لامبارد قال إن تتابع مباريات الموسم سيتيح فرصا لمعظم لاعبي فريقه.

وأضاف “أردت الحفاظ على قوة دفع بسيطة. تتابع مباريات الموسم هي التي ستفرض علي طريقة التصرف لأن اللاعبين سيتغيرون حسب لياقتهم البدنية أو وفق الإصابات. لدينا مجموعة كبيرة من المباريات في الدوري والآن أضيفت لها مباريات كأس الرابطة. أمامنا بضعة أيام للتعافي قبل مواجهة بولتون (واندررز) في الدوري. * فوز بركلات الترجيح

وفاز ديربي 8-7 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 مع نهاية الوقت الأصلي. ونجح جميع لاعبي ديربي في تسديد ركلاتهم بنجاح دون إهدار أي واحدة.

وفي الحقيقة فإن ديربي، الذي قدم كرة قدم جذابة وإيجابية، كان بإمكانه الفوز في الوقت الأصلي للمباراة لأنه كان متقدما 2-1 قبل أن يسجل البديل مروان فيلايني هدف التعادل ليونايتد بضربة رأس في الوقت بدل الضائع قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة.

وقال لامبارد “قدمنا أداء مميزا. لم نحضر إلى ملعب مانشستر يونايتد لمجرد أداء الواجب بل للقيام بكل الأشياء التي تدربنا عليها خلال الفترة السابقة”.

واكتسب الفوز مذاقا خاصا لأنه تحقق في مواجهة جوزيه مورينيو وهو المدرب السابق للامبارد في تشيلسي.

وهنأ مورينيو لاعبه السابق وهي اللفتة التي قدرها لامبارد.

وقال لامبارد “قال (مورينيو) إن ديربي قدم أداء رائعا. كانت مجاملة طيبة وكان ودودا للغاية طوال اليوم.

“يشرفني أنني لعبت تحت قيادة جوزيه مورينيو، لعب دورا في تغيير مسار حياتي المهنية، ومنحي قوة دفع معنوية كبيرة عندما كنت في 25 من عمري وكنت جزءا من فترة ناجحة جدا في تشيلسي بسبب هذا المدرب، مواجهة مورينيو في مجال التدريب شرف كبير لي”.