مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي.. لامبارد فخور بعد الفوز على مدربه السابق مورينيو

حقق فرانك لامبارد، مدرب ديربي كاونتي، أكبر مفاجأة في مسيرته التدريبية الجديدة عندما قاد فريقه المنتمي لدوري الدرجة الثانية للإطاحة بمانشستر يونايتد ومدربه السابق جوزيه مورينيو من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الثلاثاء.

وفاز ديربي 8-7 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 مع نهاية الوقت الأصلي. وكان ديربي متقدمًا 2-1 قبل أن يسجل البديل مروان فيلايني هدف التعادل ليونايتد في الوقت بدل الضائع وتحسم ركلات الترجيح النتيجة.

ونال لامبارد، الذي لعب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي، مكافأة الاعتماد على تشكيلته الأساسية، على عكس الكثير من المدربين في هذه المسابقة، وأشرك نفس الفريق الفائز 3-1 على برينتفورد في الدوري، يوم السبت الماضي.

وقال لامبارد للصحافيين: “كانت هذه أسهل مرة أختار فيها التشكيلة. لقد لعبوا بشكل رائع أمام برينتفورد، وكنت أدرك مدى رغبتهم في اللعب. كنت أريد الحضور إلى هنا وتحقيق الفوز”.

وكانت نهاية اللقاء مثيرة؛ لكن ديربي حافظ على هدوئه وسجل ركلات الترجيح بنجاح أمام مشجعي يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

وأضاف لامبارد: “أشعر ببعض الصدمة، لكن بطريقة إيجابية.

“ما أجمل الأداء من الفريق فيما يتعلق بإظهار شخصيته.

“بعد الظهور بهذه الشخصية وتنفيذ ركلات الترجيح وتقديم هذا الأداء فأنا مدرب يشعر بالفخر بما تحقق”.

وأضاف لاعب وسط إنجلترا السابق: “أريد تكوين تشكيلة قادرة على تحقيق النجاح ومثل هذه الليالي تكون مثالية باللعب أمام مجموعة من اللاعبين الرائعين والأداء بهذه الطريقة”.

وخطف الويلزي الشاب هاري ويلسون، المعار من ليفربول، الأضواء بفضل هدف رائع من ركلة حرة لديربي في الدقيقة 59.

وقال ويلسون البالغ عمره 21 عامًا “أعرف أننا فريق جيد وكنا نريد الحضور إلى هنا واللعب على قدم المساواة مع يونايتد”.