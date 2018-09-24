ديشان يدافع عن بوغبا أمام هجوم وسائل الإعلام

يرى ديدييه ديشان، مدرب فرنسا بطل كأس العالم، أن توتر العلاقة بين بول بوغبا ووسائل الإعلام؛ يرجع إلى “الانتقادات الظالمة” التي تعرض لها في السابق، مشيرًا إلى أن لاعب وسط مانشستر يونايتد تفهم الآن كيفية التعامل مع الأمر.

ولعب بوغبا دورًا مهمًا في تتويج فرنسا بكأس العالم في روسيا هذا العام، لكن اللاعب البالغ عمره 25 عامًا تعرض لانتقادات مستمرة من وسائل الإعلام؛ بداعي عدم ثبات مستواه وعدم ترك بصمة مع مانشستر يونايتد، وسط تكهنات بوجود خلافات مع المدرب جوزيه مورينيو.

وقال ديشان لوسائل إعلام بريطانية: “تحدثت معه بشأن علاقته بوسائل الإعلام، وأعتقد أنه تعرض لانتقادات بشكل ظالم في السابق، وهو ما يفسر الطابع العدائي لديه والعلاقة المتوترة.

ديشامب : منذ تواجد بوغبا مع المنتخب سنة 2013 وهو يلعب دائما من أجل المجموعة . pic.twitter.com/sC5Sj1rtp8 — موقع سوكر (@soccer_gcc) September 24, 2018

“لكن الانتقادات تشكل جزءًا من المهنة، وأعتقد أنك تتعلم كيفية التعامل مع الأمر باكتساب الخبرة، وهذا ما حدث معه، وأرى أنه اكتسب بعض الاحترام”.

وأضاف: “الجميع في العالم بأسره وحتى في فرنسا، نظروا إلى بوغبا باعتبار أنه لا يظهر مستواه الحقيقي، ويميل للفردية، لكن ليس الأمر كذلك.

“انضم إلينا ليصبح بطلًا للعالم،‭ ‬ورافق التشكيلة في هذا الإنجاز”.