القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في العالم THE BEST

ينتظر محبو وعشاق كرة القدم حول العالم، إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الإثنين، عن جائزة أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، التي يتنافس عليها 3 لاعبين.

وقبل أسابيع، أعلن الفيفا عن قائمة قصيرة تضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليًا، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

الاتحاد الدولي أعلن أن الجائزة ستمنح بناءً على ما قدمه اللاعبون في الفترة ما بين يوليو 2017 إلى يوليو 2018.. أي في عام كامل.

وتعلن الإثنين أيضًا، جوائز أفضل مدير فني وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة وأفضل هدف وأفضل جمهور.

الإجابة على أسئلتكم عن #TheBest:

⏰الموعد: الإثنين 24 سبتمبر

????️المكان: قاعة الإحتفالات الملكية

بتوقيت لندن????????:

⌚️18:00 السجادة الخضراء

⌚️19:30 بداية الحفل

⌚️21:00 نهاية الإعلان عن الفائزين

كيف تتابعون⁉️

????FIFA YouTube

????Twitter

????جوائز FIFA على Facebook

????تطبيق FIFA pic.twitter.com/PCCnTAxbWG — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 23, 2018

وأعلن “فيفا” عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن تفاصيل الحفل، إذ يتم استقبال نجوم الكرة العالمية وضيوف الحفل على السجادة الخضراء، في السادسة مساءً بتوقيت لندن، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ثم بداية الحفل في السابعة والنصف بتوقيت لندن، أي الثامنة والنصف بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، على أن يتم إعلان الفائز في التاسعة بتوقيت لندن، العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

انتظرونا غدًا.. وتغطية خاصة لحفل الفيفا لاختيار الأفضل في العالم لعام 2018 على #ONSPORT #أون_سبورت pic.twitter.com/wMWOzAkjmk — ON Sport (@ONsportEg) September 23, 2018

وحصلت قناة ON Sport المصرية على حقوق بث الحفل السنوي.. وينقل أيضًا على قنوات بي إن سبورتس HD11 وعلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وذكر “فيفا”، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن مدة الحفل 90 دقيقة، إذ سينتهي في تمام التاسعة مساء بتوقيت لندن، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

Someone will walk away happy tonight! ????

Remember to watch the #FIFAFootballAwards live on ???? HD11 between 21:30 – 23:00 Mecca. pic.twitter.com/btbiZMl50l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2018

سيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضًا فقرات فنية، أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.

كيفية الاختيار

قامت لجنة فنية من الخبراء بترشيح 10 لاعبين و11 مدربًا لجوائز الرجال، ورشحت لجنة أخرى 10 لاعبين و10 مدربين لجوائز السيدات.

ينقسم التصويت على الجائزة إلى أربعة أقسام متساوية (25%)، القسم الأول عن طريق مدربي المنتخبات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي، والثاني عن طريق قادة المنتخبات، أما الثالث فيأتي عن طريق صحفيين مختصين.

فيما يشارك جمهور كرة القدم عامة في القسم الرابع عن طريق تصويت إلكتروني.

المرشحون

جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، محمد صلاح (مصر)، لوكا مودريتش (كرواتيا).

جائزة أفضل لاعبة: أدا هيغربرغ (النرويج)، دزينيفر مارروزان (ألمانيا) مارتا (البرازيل).

جائزة أفضل مدرب: زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشان (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).

أفضل مدرب/مدربة (سيدات): رينالد بيدروس (ليون)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، سارينا ويجمان (هولندا).

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)، هوغو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

أفضل هدف (بوشكاش): غاريث بيل (ريال مدريد أمام ليفربول)، ديينش تشيرشيف (روسيا أمام كرواتيا)، لازاروس كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أمريكا)، رايلي ماكغري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد أمام يوفنتوس)، محمد صلاح (ليفربول أمام إيفرتون).