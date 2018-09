القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في العالم THE BEST

ينتظر محبو وعشاق كرة القدم حول العالم، إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الإثنين، عن جائزة أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، التي يتنافس عليها 3 لاعبين.

وقبل أسابيع، أعلن الفيفا عن قائمة قصيرة تضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليًا، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

الاتحاد الدولي أعلن أن الجائزة ستمنح بناءً على ما قدمه اللاعبون في الفترة ما بين يوليو 2017 إلى يوليو 2018.. أي في عام كامل.

وتعلن الإثنين أيضًا، جوائز أفضل مدير فني وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة وأفضل هدف وأفضل جمهور.

وأعلن “فيفا” عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن تفاصيل الحفل، إذ يتم استقبال نجوم الكرة العالمية وضيوف الحفل على السجادة الخضراء، في السادسة مساءً بتوقيت لندن، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ثم بداية الحفل في السابعة والنصف بتوقيت لندن، أي الثامنة والنصف بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، على أن يتم إعلان الفائز في التاسعة بتوقيت لندن، العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

وحصلت قناة ON Sport المصرية على حقوق بث الحفل السنوي.. وينقل أيضًا على قنوات بي إن سبورتس HD11 وعلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وذكر “فيفا”، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن مدة الحفل 90 دقيقة، إذ سينتهي في تمام التاسعة مساء بتوقيت لندن، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

Someone will walk away happy tonight! ????

Remember to watch the #FIFAFootballAwards live on ???? HD11 between 21:30 – 23:00 Mecca. pic.twitter.com/btbiZMl50l

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2018