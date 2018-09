محمد صلاح يهدي طفلًا قميصه بعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. والأخير يبكي بشدة (فيديو)

في موقف رائع من الدولي المصري، محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، فقد أهدى قميصه لأحد الأطفال من مشجعي ليفربول، بعد انتهاء مباراة الفريق، اليوم السبت، ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر صلاح، وهو يهدى قميصه لطفل بعد طلبه له من خلال ورقة مدونة رفعها خلال تواجده فى مدرجات أنفليد اليوم، ليستجيب صلاح ويلقى له قميصه. ولم يصدق الطفل استجابة صلاح له، حتى انهمر فى البكاء من شده الفرحة، فى مشهد لن ينسى من ذاكرته.

@MoSalah I cannot thank you enough mo.. Brought my lad to tears (and me)…. These are moments in life that hold more value than i can explain.. A day my son Lewis will never forget @LFC pic.twitter.com/8h1h8z0ens

— Wayne dunlop (@BiggyAL1981) September 22, 2018