محمد صلاح يقود ليفربول إلى إسقاط ساوثهامبتون والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص نادي ليفربول فوزه السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلّبه على مضيفه ساوثهامبتون 3-0 على ملعب “أنفيلد” اليوم السبت، في الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وأحرز أهداف ليفربول كل من لاعب ساوثهامبتون ويسلي هويدت (10 بالخطأ في مرمى فريقه)، وجويل ماتيب (21) ومحمد صلاح (45+3).

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، لينفرد بالصدارة أمام تشيلسي، الذي يتطلّع هو الآخر لتحقيق فوزه السادس على التوالي، عندما يلتقي مضيفه وست هام يونايتد، يوم الأحد، في ختام الجولة، أما ساوثهامبتون فتجمّد رصيده عند 5 نقاط.

وحقّق ليفربول بداية مثالية، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل الظهير الأيسر أندي روبرتسون كرة أمام المرمى، تابعها هويدت في الشباك بالخطأ في مرمى فريقه.

ومنع ظهير ساوثهامبتون سيدريك سواريس النجم المصري محمد صلاح من التسجيل في الدقيقة 21، بعدما وضع قدمه أمام محاولة الأخير بمواجهة المرمى، لتسفر الركلة الركنية التي نفّذها ترينت ألكسندر-أرنولد عن الهدف الثاني برأسية محكمة من الكاميروني ماتيب.

وكاد صلاح يسجّل هدفًا جميلًا عندما تلقّى تمريرة طويلة من روبرتو فرمينو، لينفرد بالحارس الذي حاول إعاقته، ليسدد الدولي المصري الكرة بكعب قدمه، بيد أنها مرت بجوار القائم البعيد، وفي الوقت بدل الضائع، نفّذ شاكيري ركلة حرّة مباشرة باتقان، لتصطدم بالعارضة ويكملها صلاح في الشباك.