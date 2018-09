شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وساوثهامبتون (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في شباك ساوثهامبتون، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

جاء الهدف في الدقيقة 48 من تنفيذ متقن للركلة الحرة المباشرة عن طريق شيردان شاكيري، بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة العلوية لمرمى ساوثامبتون، قبل أن تجد متابعة من محمد صلاح، الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وبهذا الهدف استطاع محمد صلاح أن يكسر أطول فترة صيام تهديفي له مع فريق ليفربول، حيث إن آخر هدف سجله مع الريدز كان يوم 25 أغسطس الماضي.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز السابع على التوالي في جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الحالي، بعدما سبق وحقق الفوز السادس، الأسبوع الماضي، أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدوري أبطال أوروبا.

Shaqiri hits the crossbar from a brilliant freekick and Salah follows up with a well needed goal for his confidence. pic.twitter.com/KHocOLpHa6

— Samue (@VintageSalah) September 22, 2018