ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت (صورة)

حافظ نادي ليفربول على بدايته الأفضل على الإطلاق بانتصاره السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه 3-صفر على ساوثامبتون، وعاد مانشستر سيتي إلى مستواه الرائع بفوز 5-صفر على مستضيفه كارديف سيتي، اليوم السبت.

وفي اليوم الذي رحب فيه مانشستر يونايتد بعودة مدربه السابق أليكس فيرغسون إلى استاد أولد ترافورد أفسد ولفرهامبتون واندرارز الحفل بالتعادل 1-1 وواصل منافسوه الابتعاد في الصدارة.

ولم يسبق لليفربول الفوز في أول سبع مباريات في جميع المسابقات في أي موسم، لكنه احتفل بخوض يورغن كلوب المباراة 600 كمدرب بكسر الرقم القياسي لموسم 1961-1962 عندما انتصر في أول ست مباريات.

وبعد الانتصارين المقنعين للمرشحين للقب تصدّر ليفربول المسابقة برصيد 18 نقطة من ست مباريات، وتأخر عنه سيتي صاحب السجل الخالي من الهزيمة بنقطتين.

ويملك تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة فرصة الانضمام إلى ليفربول في البداية المثالية إذا انتصر على مستضيفه وست هام يونايتد، غدًا الأحد، فيما اكتفى واتفورد بالتعادل 1-1 مع فولهام ليظل في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وابتعد يونايتد بالفعل عن الصدارة إذ تأخر بثماني نقاط عن ليفربول.

وعلى الجانب الآخر من الترتيب ابتعد بيرنلي عن القاع بفوزه الأول هذا الموسم عقب تغلبه 4-صفر على بورنموث عبر ماتي فيدرا، وأرون لينون وثنائية أشلي بارنز.

ويملك كل من كارديف، وهدرسفيلد تاون، الذي خسر 3-1 أمام ليستر سيتي رغم تقدمه مبكرًا، ونيوكاسل يونايتد، الذي تعادل دون أهداف مع مستضيفه كريستال بالاس، نقطتين في مؤخرة الترتيب.

وتغلب توتنهام على مضيفه برايتون بهدفين لهدف في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمّد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.