بعد غياب 3 جولات.. توتنهام يستعيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي بإسقاط برايتون

استعاد فريق توتنهام، اليوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، وتغلب على مضيفه برايتون بهدفين لهدف في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق ست نقاط خلف ليفربول، المتصدر، بينما تجمّد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وكان آخر انتصار حققه توتنهام في الجولة الثالثة على حساب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ومنذ ذلك الوقت غابت الانتصارات عنه.

الدوري الانجليزي | اهداف مباراة : توتنهام 2 × 1 برايتون تعليق سوار الذهب HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/edwRKs6BrO — ???? (@OOWW8808) September 22, 2018

ونجح توتنهام في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 76 عبر الأرجنتيني إيريك لاميلا.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه لبرايتون في الدقيقة 93 عبر الفرنسي أنتوني كونكارت.