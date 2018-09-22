هدف مباراة توتنهام وبرايتون.. هاري كين يسجل الأول (فيديو)

سجل هاري كين هدف التقدم لفريق توتنهام الإنجليزي في شباك برايتون مساء السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب فالمر في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ويسعى توتنهام إلى العودة سريعًا نحو نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام ليفربول بنتيجة 2-1 على ملعب الانفليد، للمنافسة على الصدارة من جديد، آملًا فى تعثر أحد متصدري القمة ليفربول وتشيلسي.

ويحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل نادي برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز.