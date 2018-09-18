مباراة إنتر ميلان وتوتنهام.. هاري كين يضيع انفرادًا بغرابة (فيديو)

أضاع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، انفرادًا بغرابة أمام مرمى إنتر ميلان في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأرسل إريكسن تمريرة متقنة إلى هاري كين في مواجهة حارس الفريق الإيطالي منفردًا، لكن كين راوغ الحارس ولم يسدد في الشباك الخالية، وسط دهشة الجميع.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 0 × 0 توتنهام | تمريرة رااااااائعة من ايركسن ???????????????????? لكن هاري كين ????????‍♂️????????‍♂️ HD Via : @if24hd pic.twitter.com/npyVhoHCWB — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ناديي إنتر ميلان وتوتنهام في المجموعة الثانية بجانب ناديي برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي.

وخيّب إنتر ميلان آمال جماهيره بانطلاقته المتواضعة في النسخة الحالية بمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا وحيدًا في 4 مباريات، فيما لم يتذوق طعم الفوز على ملعبه بعدما تعادل مع تورينو بنتيجة 2 – 2، بينما خسر أمام بارما الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بهدف دون مقابل.

في المقابل، لم تدم فرحة جماهير توتنهام بالانطلاقة المثالية لـ”السبيرز” كثيرًا، بعدما خسر في المباراتين الماضيتين أمام واتفورد وليفربول، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط بعد مرور خمس مراحل على انطلاق المسابقة، وسط شكوك حول قدرة توتنهام على الدخول في سباق المنافسة على حصد لقب “البريميرليغ” هذا الموسم.