ماذا قال غوارديولا عن تألق رياض محرز في مباراة مانشستر سيتي وكارديف؟

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إعجابه بإمكانيات لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز المنتقل إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

جاءت تصريحات غوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي الكاسح على كارديف سيتي بخماسية نظيفة في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، ونجاح محرز في إحراز الهدفين الرابع والخامس.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال غوارديولا: “محرز لعب بشكل جيد، إنه لاعب سيساعدنا كثيرًا، لديه موهبة خاصة، وأمام المرمى يمتلك إمكانيات رائعة، نحن سعداء به للغاية”.

وأضاف: “مستوانا اليوم هو مستوى الموسم الماضي، كنا دون المستوى في الشوط الأول يوم الأربعاء أمام ليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، ولكن لا يمكننا أن ننسى أن الفرق المنافسة في دوري الأبطال جيدة للغاية”.

وأوضح غوارديولا: “الموسم طويل، هناك الكثير من المباريات لنلعبها، ومن المهم بعد نتيجة سيئة أن يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي”.

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته: “سنحاول بشتى الطرق مواصلة التألق في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال”.