رياض محرز يسجل في اكتساح مانشستر سيتي لكارديف بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح فريق مانشستر سيتي اليوم السبت، مضيفه كارديف سيتي وتغلب عليه بخماسية نظيفة في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند نقطتين في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 18 نقطة.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، ففي الوقت الذي كثف فيه لاعبو مانشستر سيتي من هجماتهم، مال أداء كارديف سيتي إلى التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع حلول الدقيقة 32 بادر السيتي بتسجيل هدف التقدم عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، ليحرز بذلك الهدف رقم 147 في “البريمرليغ”، ويدخل قائمة العظماء باحتلاله المركز العاشر في قائمة الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة.

ولم يمر على الهدف الأول طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أضاف البرتغالي بيرناندو سيلفا الهدف الثاني، قبل أن يسجل الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة 44 ليخرج السيتي متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الوقت الذي حاول فيه كارديف سيتي تقليص النتيجة، أضاف الجزائري رياض محرز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 67 و89، ليقص شريطه التهديفي مع السيتي، بعد انتقاله لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.