أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. 3-0 لـ”الريدز” (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. 3-0 لـ”الريدز” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل ويسلي هويدت، لاعب ساوثهامبتون، بالخطأ الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك فريقه في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وجاء الهدف مبكرًا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.. ركلة ركنية لليفربول نفّذت بشكل سريع سلسلة من التمريرات القصيرة انتهت باختراق عن طريق شيردان شاكيري لمنطقة جزاء ساوثامبتون من جهة اليمين أتبعه بعرضية إلى أمام المرمى اصطدمت عن طريق الخطأ بالمدافع ويسلي هويدت وسكنت شباك الحارس أليكس مكارثي.

وفي الدقيقة 21 يسجل جويل ماتيب الهدف الثاني للريدز.

في الدقيقة 48 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للريدز.

ويستهدف ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي في جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الحالي، بعدما سبق وحقق الفوز السادس الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدوري أبطال أوروبا.

وستكون المرة الأولى منذ موسم 1990 – 1991 التى يتمكن فيها ليفربول من تحقيق 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة