أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. 3-0 لـ”الريدز” (فيديو)

سجل ويسلي هويدت، لاعب ساوثهامبتون، بالخطأ الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك فريقه في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وجاء الهدف مبكرًا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.. ركلة ركنية لليفربول نفّذت بشكل سريع سلسلة من التمريرات القصيرة انتهت باختراق عن طريق شيردان شاكيري لمنطقة جزاء ساوثامبتون من جهة اليمين أتبعه بعرضية إلى أمام المرمى اصطدمت عن طريق الخطأ بالمدافع ويسلي هويدت وسكنت شباك الحارس أليكس مكارثي.

– ???? جووووووووووووووووووووووول أول لليفربول المدافع بالخطأ …

pic.twitter.com/gWRtOLOQdA — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) September 22, 2018

وفي الدقيقة 21 يسجل جويل ماتيب الهدف الثاني للريدز.

هدف ليفربول الثاني في ساوثهامتون عن طريق المدافع ماتيب HD pic.twitter.com/HF5etBmnUa — يـاسـر???? (@YYaS1990SeRR) September 22, 2018

في الدقيقة 48 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للريدز.

هدف ليفربول الثالث عن طريق فخر العرب محمد صلاح ???????? pic.twitter.com/s5T54Abtq3 — يـاسـر???? (@YYaS1990SeRR) September 22, 2018

ويستهدف ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي في جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الحالي، بعدما سبق وحقق الفوز السادس الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدوري أبطال أوروبا.

وستكون المرة الأولى منذ موسم 1990 – 1991 التى يتمكن فيها ليفربول من تحقيق 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.