من ويمبلي إلى غرفة المنشطات.. أسبوع مشحون لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول

خاض النجم المصري محمد صلاح أسبوعًا مشحونًا منذ فوز ليفربول على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، إذ خاض التدريبات وتحدث عن حبه لليفربول وصداقاته مع زملائه وتمثيل فريقه في دوري الأبطال.

ونشرت صحيفة “ميرور” تسلسلًا لأسبوع صلاح المتوج بهداف الدوري الممتاز الموسم الماضي حتى مواجهة ساوثهامبتون.

السبت

جاء أول اختبار صعب لليفربول لموسمه عندما سافروا إلى إستاد ويمبلي للثأر من توتنهام الذي فاز على الملعب ذاته الموسم الماضي.

لم يسجل صلاح في الفوز بهدفين مقابل هدف، وزادت التكهنات بشأن صلاح وماني خلال حرص كل منهما على تسجيل الأهداف والمنافسة على صدارة الهدافين.

لكن المدير الفني يورغن كلوب قلل من ذلك وأكد في مؤتمره الصحفي بعد المباراة قائلًا: “إنه ليس طماعًا ، إنه أمر طبيعي، أريدهم أن يسجلوا، لكن هناك لحظات يجب عليهم فيها تمرير الكرة، ربما كان هناك موقف واحد لأقول فيه إن التمرير كان أفضل قرار”.

الأحد

استيقظ صلاح على إثارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب فيها جورغيني فاليندام، حينما ضغط بالإعجاب على منشور يفيد بأن ساديو ماني لم يمرر إلى صلاح، لحرصه على تسجيل الأهداف الشخصية والمنافسة على لقب الهداف.

وقال اللاعب الهولندي “ما ميّز هجوم ليفربول في الموسم الماضي كان العمل الجماعي والتفاهم بين صلاح وفيرمينو وماني، لا يهم من يهز الشباك، لكن من هو في أفضل وضع لمساعدته (لاعب آخر) للتسجيل، لكن ما يحدث هذا الموسم هو أداء فردي لا سيما من ماني، الذي بدا في مباراة توتنهام أنه لا يمرر لصلاح لا أعرف لماذا حقًا!”.

لكن سرعان ما أدرك فاليندام خطورة ما قاله وعدل عنه قائلًا: “أعتقد أنني أعجبت هذا التعليق عن طريق الخطأ، بينما كنت أتصفح التعليقات. لذلك لا داعي للقلق، لا توجد أنانية بالفريق نحن فريق ونعرف ذلك”.

الإثنين

صلاح نفسه يعلق على علاقته بماني في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قائلًا “نحن أصدقاء، نتحدث كثيرًا بشكل عام ، يجلس كل واحد منا في غرفة الملابس معًا، مباشرة بعد المباريات، هناك تضامن حقيقي بيننا، ولا نهتم بمن يسجل أكثر”.

وعن علاقته بمدربه كلوب قال الدولي المصري “من أول يوم لي مع الفريق عاملتني كصديق، تحدثنا معًا وكان هناك شيء قوي جدًا بيننا على الفور، وقد استمر ذلك من البداية”.

الثلاثاء

إلى جانب حديثه عن زملائه الحاليين، كان صلاح في وضع مختلف قبل أول مواجهة له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

إذ قال في مقابلته مع “فرانس فوتبول” إنه عندما كان يلعب FIFA 2005 قبل 13 عامًا كان دائمًا يختار ليفربول، وتابع الفريق في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة رافا بينيتيز في ذلك الموسم.

وأضاف “كان الأمر مميزًا بالنسبة لي على الرغم من أنني كنت صغيرًا جدًا. عندما لعبت FIFA ، كنت دائمًا أختار ليفربول في عام 2005. اعتدت دائما أن أضع ستيفن جيرارد في المقدمة، لأنه يملك قدرة كبيرة على التسديد، وكذلك الحارس دوديك في المرمى، وبالطبع جيمي كاراغر وسامي هيبيا في الدفاع، لكني لعبت أيضًا مع ليفربول قبل عام 2005”.

الأربعاء

وعاد صلاح إلى أرض الملعب يوم الأربعاء بعد أن استضاف ليفربول منافسه باريس سان جيرمان في أنفيلد في دوري الأبطال، لكن النجم المصري لم يسجل مجددًا، وسجل البديل فيرمينو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأثار رد فعل صلاح على مقاعد البدلاء الكثير من الجدل.

وألقى زجاجة المياه على الأرض خلال احتفاله بالفوز، بينما أظهرته لقطات أخرى وهو يحتفل برفع يديه غاليًا.

الخميس

عاد الفريق للتدريب في اليوم التالي عقب الفوز على سان جيرمان، ولا يزال صلاح يتصدر الأخبار، حيث ارتدى فيرمينو نظارة واقية خلال التدريب.

وفي اليوم نفسه ، كشفت صحيفة “ميرور” عن سبب عدم مشاركة صلاح في احتفالات الفوز على سان جيرمان، إذ خضع للاختبار للكشف عن المنشطات ما يعني أنه اضطر للذهاب إلى غرفة لإكمال الاختبار قبل أن يتمكن من مقابلة زملائه.

الجمعة

واجه كلوب الصحفيين يوم الجمعة قبل مواجهة ساوثامبتون، وكان صلاح أيضًا محل استفسار الصحفيين عن مستواه.

وقال كلوب إنه مستاء مما يتردد بشأن أن صلاح يعاني من أزمة قائلًا: “على الجانب الدفاعي قدم المباراتين الأخيرتين على أفضل ما يرام، أما غيابه عن التسجيل فهو أمر طبيعي للمهاجمين، فهناك أوقات لا يسجلون فيها، إنهاء الفرص في الشباك ليس أمرًا مفروغًا منه، لكن صلاح في حالة جيدة”.

وأضاف المدير الفني الألماني “بالطبع الجميع يتوقع أن يؤدي بنفس مستوى العام الماضي، لو قارنا بين ما فعله في أول ست مباريات في الموسم الماضي، لقد سجل ثلاثة أهداف.. وهذا الموسم سجل هدفين في ست مباريات.. لذلك يشعر الجميع بأن هناك أزمة لكن الأمر غير صحيح.