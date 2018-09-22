مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. كيف يعود عداد أهداف محمد صلاح للدوران من جديد؟‎

يعيش النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حالة من عدم التوفيق، بعدما غاب عن تسجيل الأهداف في آخر 3 مباريات للريدز أمام ليستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح أمام اختبار مهم من أجل استعادة ذاكرته التهديفية، ويعود لممارسة هوايته لهز الشباك من جديد بعد أن اعتلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق القطري يوسف سيف.

كيف يعود صلاح للتسجيل؟. هنا الإجابة على هذا السؤال.

تخفيف الضغوط

أصبح محمد صلاح مطالبًا بمواجهة الضغوط بأعصاب أكثر هدوءًا من خلال التعامل باحترافية أكبر خاصة أن انفعالاته التي ظهرت في مباراة باريس قد تؤدي إلى سيناريو لن يكون جيدًا بالنسبة للنجم المصري.

وطالب هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر ومدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، في تصريحات خاصة لإرم نيوز صلاح بضرورة التركيز الشديد من أجل استعادة الثقة بتسهيل الأمور على نفسه واللعب السهل الممتنع مع زملائه.

وأوضح أن الضغوط التي يواجهها صلاح في الموسم الحالي طبيعية بعدما قدمه في الموسم، والأهم أن يتم التعامل معها بهدوء والتركيز الشديد داخل الملعب.

الهروب من الرقابة

أصبح صلاح بحاجة إلى استخدام بعض الحلول الفردية للهروب من الرقابة الصارمة التي تحاصره في كل مباراة.

ويحتاج صلاح إلى تنويع أدائه ما بين التحرك من العمق أو استخدام سرعاته على الأطراف وتكوين جبهة سريعة مع الظهير ترينت أرنولد.

استغلال الفرص

يحتاج صلاح أيضًا إلى استغلال الفرص التي تسنح له بكل تركيز، وأنصاف الفرص من أجل استعادة الثقة بهز الشباك.

وأكد عبدالحليم علي، مهاجم منتخب مصر الأسبق لإرم نيوز أن كل لاعب في العالم معرض للصيام التهديفي لبعض الوقت موضحًا أن اللاعب في هذه الحالة يحتاج إلى تركيز شديد لاستغلال الفرص التي تسنح له.

وأوضح أن كل لاعب مطالب باستغلال الكرات التي تصل إليه بأقصى درجة بجانب التعاون مع زملائه ولعب الكرة بطريقة أكثر سهولة.

أدوار أخرى

يحتاج صلاح إلى ممارسة أدوار أخرى داخل الملعب؛ من أجل استعادة الثقة والبريق وإيجاد طرق أخرى لتسجيل الأهداف.

وبات صلاح بحاجة إلى زيادة التعاون مع زملائه في خط الهجوم بجانب اللعب من لمسة واحدة والاعتماد على تحركاته السريعة والرقابة الصارمة التي يتعرض لها في كل مباراة.

وقلل يورغن كلوب مدرب ليفربول من غياب صلاح عن التسجيل، مشيرًا إلى أنه سجل في نفس الفترة من الموسم الماضي 3 أهداف مقابل هدفين هذا الموسم، وهو أمر غير مقلق على الإطلاق.