جيمس ميلنر ينتظر عرض ليفربول لتحديد مصيره

ينتهي عقد لاعب وسط ليفربول المخضرم جيمس ميلنر البالغ 32 سنة مع ليفربول صيف 2019 ولم يتلق أي عرض من إدارة الفريق لتمديده وأصبح قريبًا من تحديد مستقبله كلاعب حر في بداية سنة 2019 .

وتألق جيمس ميلنر في بداية الموسم الحالي وكان أبرز لاعبي ليفربول خلال مواجهة باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا واختير ضمن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع وضمن تشكيلة الجولة الأولى من طرف أغلب الصحف العالمية.

ولعب ميلنر 62 لقاء برفقة منتخب إنجلترا لكنه غاب عن كأس العالم الأخيرة بسبب سياسة التشبيب التي انتهجها المدرب الحالي غاريث ساوثغيت.

وبإمكان ميلنر التوقيع لفريق جديد لكن حسب صحيفة ” دايلي ميل ” فسينتظر حتى نهاية الموسم الحالي في انتظار ما سيحققه فريقه الأم ليدز يونايتد الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ويأمل في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب الصحيفة البريطانية فميلنر قد يفضل إنهاء مسيرته في ليدز يونايتد حال عودته مجددًا رغم كون عدة فرق كبرى في إنجلترا ترغب في التعاقد معه.