كيف أفسد جيمس ميلنر وجبة غداء محمد صلاح في معسكر ليفربول؟ (صور)

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي للموسم الجديد في أجواء حارة بمدينة إيفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة ليمان أحد أكبر البحيرات الأوروبية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “أكسبريس” أقام المدير الفني الألماني يورغن كلوب نظامًا جديدًا لمعسكر فريقه، عقب الرحلة القصيرة للولايات المتحدة، يشتمل على عمل عدة حصص تدريبية يوميًا بهدف رفع مستويات اللياقة البدنية للاعبين.

وبطبيعة الحال يتضمن معسكر الريدز أوقات راحة خاصة لجميع اللاعبين بعيدًا عن المستطيل الأخضر، ولكن يبدو أن جيمس ميلنر يستفيد من أشعة الشمس الفرنسية بطريقة مثالية من خلال القيام ببعض الأنشطة المُفضلة لديه، إذ تم رصد النجم الإنجليزي البالغ 32 عامًا يمارس رياضة الكريكت داخل حديقة الفندق الخاص بإقامة وصيف بطل أوروبا للموسم الماضي.

ولم تقتصر ممارسة رياضة الكريكت على النجم الإنجليزي، إذ شارك الفرعون المصري زميله بالفريق محاولًا إيقاف تدريباته التي أدت إلى إفساد وجبة غدائه إثر كرة طائشة قادمة من يد ميلنر عن طريق الخطأ.

ومن الجديد بالذكر أن اللاعب جيمس ميلنر كان عداءً موهوبًا في الصغر، بل والتحق النجم الإنجليزي بفريق الكريكت الخاص بمدرسة مقاطعة يوركشاير الإنجليزية، ويبدو أن ميلنر مازال محافظًا على موهبته القديمة.