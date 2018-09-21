توتنهام يلجأ لممثل كوميدي بريطاني لتخفيف الضغط على لاعبيه

ذكرت صحيفة ” صن ” البريطانية أن الممثل الكوميدي البريطاني مايكل ميسينتير كان حاضرًا في تدريبات فريق توتنهام اليوم، في محاولة من إدارة الفريق لبث بعض أجواء المرح لدى لاعبي الفريق، لتجاوز الفترة الصعبة بعد 3 هزائم متتالية.

وشوهد الممثل الكوميدي يغادر مقر التدريبات في جو مرح، لكن تأثيره لم يكن جيدًا على حارس المرمى والقائد الدولي الفرنسي هوغو لوريس.

وغادر لوريس مقر التدريبات في حالة نفسية سيئة، إذ ظهر في سيارة يمسك رأسه بيده تغييرًا عن الضيق الذي يشعر به؛ بسبب غيابه عن الملاعب للإصابة وبسبب منعه من السياقة بعد اعتقاله سابقًا للسياقة تحث تأثير الكحول.

ويحل توتنهام السبت ضيفًا على برايتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحثا عن إيقاف نزيف النقط بعد الخسارة أمام واتفورد وليفربول.