قبل عودة الدوري الإنجليزي.. توتنهام يستعيد ديلي آلي وموسى سيسوكو

استعاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، لاعبيه الدولي الإنجليزي ديلي آلي والفرنسي موسى سيسوكو، اللذين عادا للتدريبات الجماعية، بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وغاب اللاعب الفرنسي لمدة شهر عن الفريق، فيما غاب الدولي الإنجليزي الشاب عن اللقاءين الهامين أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، واللذين شهدا هزيمة الفريق بنفس النتيجة 2-1 .

ولا زال الحارس الدولي الفرنسي والعميد هوغو لوريس غائبًا؛ بسبب الإصابة، ولن يعود للملاعب قبل بضعة أسابيع قادمة.

ويحتاج الفريق للفوز على برايتون لاستعادة الثقة، خصوصًا بعد تلقيه 3 هزائم متتالية، والتي عرّضت المدرب بوكيتينو وإدارة الفريق لانتقادات كبيرة من الإعلام الإنجليزي والجماهير؛ بسبب عدم التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية.