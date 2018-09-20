تشيلسي يفوز بصعوبة على باوك اليوناني في الدوري الأوروبي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا صعبًا على مضيفه باوك اليوناني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

دخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عبر البرازيلي ويليان دا سيلفا.

بعدها بحث لاعبو باوك عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي المواجهة بفوز تشيلسي بالنقاط الثلاث.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء على مضيفه مول فيدي المجري بهدفين دون رد، أحرزهما الفنلندي جايس تومينان وزاخار فولكو في الدقيقتين 27 و85.

وشهدت الدقيقة 90 طرد الصربي أليكساندر فيليبوفيتش، ليلعب باتي بوريسوف الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

بذلك، يتصدر باتي بوريسوف ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي، وجاء باوك ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن مول فيدي.