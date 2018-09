الصاعد إمبادو يوقع عقدًا لخمس سنوات مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن إيثان إمبادو، لاعب منتخب ويلز، وقع عقدًا لمدة خمس سنوات مع الفريق.

وأثار إمبادو، الذي أكمل عامه الـ 18 الأسبوع الماضي، الإعجاب في ستامفورد بريدج منذ اكتمال انتقاله من إكستر سيتي في 2017 وخاض سبع مباريات مع الفريق الأول بالفعل.

وقال اللاعب في بيان: “أنا فخور حقًّا وسعيد.

“أتطلع قدُمًا لخمس السنوات المقبلة وكل ما يجب عليّ عمله -الآن- هو مواصلة العمل بقوة ويحدوني الأمل أن تحدث أشياء جيدة”.

We have some Ethan Ampadu news in the Chelsea app this morning… ????

???? https://t.co/zhGX5RJAjc pic.twitter.com/E9wF0LVsRI

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2018