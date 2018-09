على طريقة إدغار ديفيدز.. فيرمينو يظهر في تدريبات نادي ليفربول بـ”نظارة” (فيديو)

ظهر روبرتو فيرمينو، مهاجم نادي ليفربول، بنظارة، خلال تدريبات النادي اليوم الخميس بعد يوم من تسجيله هدفًا حاسمًا في شباك باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقاد فيرمنيو الذي شارك كبديل بسبب إصابته بجرح في العين، ليفربول، لفوز هام على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدفين.

وتعرّض فيرمينو لجرح في العين في احتكاك بمدافع توتنهام خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وقال ليفربول الذي نشر فيديو فيرمينو “إدغار ديفيدز عاد”.

ويعتبر الهولندي ديفيدز أشهر من ارتدى نظارة في مباريات كرة القدم.

— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2018