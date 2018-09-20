هل نادي ليفربول جاهز للمنافسة على كل الألقاب؟

يتوقَّع المدافع فيرجيل فان ديك أن يشكل فريقه ليفربول خطرًا على أي منافس في أربع بطولات هذا العام، لكنَّه أكد ضرورة التحلي بالتواضع لإنهاء انتظار دام ست سنوات لإحراز لقب.

وفاز ليفربول بأول ست مباريات هذا الموسم، كان آخرها الانتصار الصعب 3-2 على باريس سان جيرمان في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وشدَّد فان ديك، الذي انضم إلى أنفيلد قادمًا من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني، على أن البداية المثاليّة هذا الموسم تعدّ خطوة صغيرة في رحلة يأمل أن تنتهي بحصد لقبه الأول منذ كأس رابطة المحترفين في 2012.

وأبلغ المدافع الهولندي وسائل إعلام بريطانية “نريد المنافسة في كل بطولة كما فعلنا العام الماضي وأردنا البدء بشكل جيّد هذه المرة.

“بدأنا الموسم بشكل جيّد لكنَّنا لم نفز بشيء بعد، ونحن بحاجة لإظهار ذلك كل أسبوع والآن كل ثلاثة أيام”.

وأضاف “يشعر الجميع بالحماسة وبحالة جيدة (…) نعلم أن الموسمَ طويلٌ جدًّا وسننافس في أربع بطولات ونريد الفوز بكل شيء”.

ورغم التطوّر منذ وصول المدرب يورغن كلوب إلى أنفيلد في 2015 خسر ليفربول ثلاث مباريات نهائيّة تحت قيادة المدرب الألماني.

وتابع فان ديك “يجب أن تملك الطموح في ظل حجم هذا النادي والمجموعة الموجودة وتاريخه.

“الموسم بدأ وبدايتنا كانت جيدة. لسنا بحاجة للتعامل مع أي شيء على أنه مضمون. يجب أن نواصل العمل الجاد ونشعر بالتواضع”.

ويستضيف ليفربول منافسه ساوثامبتون في الدوري يوم السبت، قبل أن يواجه تشيلسي في الدور الثالث لكأس المحترفين يوم الأربعاء.