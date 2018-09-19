ريال مدريد يفترس “ذئاب” روما بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

استهل فريق ريال مدريد الإسباني، رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه روما الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من البطولة القارية.

أنهى الريال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه إيسكو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45.

وحاول لاعبو الريال تسجيل المزيد من الأهداف وهو ما تحقق في الدقيقة 58 عبر الويلزي غاريث بيل الذي تلقى كرة بينية سددها قوية في الشباك مسجلًا الهدف الثاني للملكي.

وفي الوقت الذي بحث فيه روما عن تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، نجح الريال في إحراز الهدف الثالث عن طريق لاعب الدومينيكان ماريانو دياز في الدقيقة 90.

دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 1 × 0 روما | هدف ايسكو الرااائع في مرمى كــــــــاملا FULL HD تعليق حفيظ دراجي Via : @if24hd pic.twitter.com/1choi0Rqdv — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 2 × 0 روما | هدف الثاني ريال مدريد HD غاريث بيل Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xMy8VIR0HW — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 3 × 0 روما | هدف الثالث ريال مدريد HD ماريانو دياز د91 هدف رااااااائع ???????????????????????????? Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ttgRxZhO2j — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل فيكتوريا بلزن التشيكي مع ضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين لكل منهما.

تقدّم فيكتوريا بلزن بهدفين عن طريق ميكائيل كرمينسيتش في الدقيقتين 29 و41، وردّ سسكا موسكو بهدفين عبر فيدور شالوف والكرواتي نيكولا فلاسيتش من ضربة جزاء في الدقيقتين 49 و90.

بذلك، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن فيكتوريا بلزن وسسكا موسكو، بينما تذيل روما الترتيب بلا رصيد من النقاط.