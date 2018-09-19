مورينيو يتغزل في بوغبا بعد هدفيه بمرمى يانغ بويز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إعجابه بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه الفرنسي بول بوغبا خلال مباراة فريقه أمام يانغ بويز السويسري والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، قال مورينيو “أعطانا بوغبا السرعة والحيازة والإيقاع الذي نحتاجه، فهو لاعب يستحق الإشادة”.

وأضاف “تم إنجاز المهمة بنجاح، ونجحنا في العبور بالمباراة إلى بر الأمان، وانتزاع النقاط الثلاث في بداية المشوار بدوري الأبطال”.

وأوضح مورينيو “كان ينتابني بعض الخوف من تعرض أي لاعب للإصابة بسبب سوء أرضية الملعب، خاصة وأنني لا أعرف كيفية اللعب على مثل تلك الملاعب، لكننا تمكنا من تحقيق المطلوب في النهاية”.

دوري ابطال اوروبا | يونغ بويز 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف اول مانشستر يونايتد عن طريق بوقبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xemWJsRPbR — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨