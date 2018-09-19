أهداف مباراة مانشستر يونايتد ويانغ بويز.. بول بوغبا يتقدم لكتيبة مورينيو (فيديو)

نجح بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بإحراز هدفين لصالح فريقه خلال مواجهة يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بوغبا الهدف الأول في الدقيقة 31 من تسديدة قوية خارج حدود منطقة الجزاء.

وعزز بوغبا تقدم فريقه بالهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

دوري أبطال أوروبا | يونغ بويز 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف أول لمانشستر يونايتد عن طريق بوغبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xemWJsRPbR — أنا موت الأبطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري أبطال أوروبا | يونغ بويز 0 × 2 مانشستر يونايتد | الهدف الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق بوغبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yLnTbxXWqT — أنا موت الأبطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف مارسيال الهدف الثالث للمانيو مع بداية الشوط الثاني.

دوري ابطال اوروبا | يونغ بويز 0 × 3 مانشستر يونايتد | هدف الثالث مانشستر يونايتد مارسيال Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xGVWJEPVaN — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وكان مانشستر يونايتد قد حقق 3 انتصارات، ومُني بخسارتين في 5 مباريات بالدوري، وقد خسر الفريق أمام برياتون، وتوتنهام، وظهر الدفاع خلالهما بشكل كارثي حيث مني مرمى الفريق بـ3 أهداف في كل مباراة