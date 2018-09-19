أهداف مباراة مانشستر يونايتد ويانغ بويز.. بول بوغبا يتقدم لكتيبة مورينيو (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ويانغ بويز.. بول بوغبا يتقدم لكتيبة مورينيو (فيديو)

شاهد الأهداف.

المصدر: فريق التحرير

نجح بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بإحراز هدفين لصالح فريقه خلال مواجهة يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بوغبا الهدف الأول في الدقيقة 31 من تسديدة قوية خارج حدود منطقة الجزاء.

وعزز بوغبا تقدم فريقه بالهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وأضاف مارسيال الهدف الثالث للمانيو مع بداية الشوط الثاني.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق 3 انتصارات، ومُني بخسارتين في 5 مباريات بالدوري، وقد خسر الفريق أمام برياتون، وتوتنهام، وظهر الدفاع خلالهما بشكل كارثي حيث مني مرمى الفريق بـ3 أهداف في كل مباراة

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