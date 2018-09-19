هل يتولى توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق رئاسة رابطة أندية الدوري الإنجليزي؟

أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن توني بلير، رئيس الوزراء الأسبق، سيصبح الرئيس الجديد لرابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الأربعاء، إن اسم بلير تم طرحه خلال محادثات غير رسمية في اجتماع الأندية الأخيرة.

كما تم طرح أسماء غافين باترسون الرئيس السابق لشبكة BT التلفزيونية الرياضية، وبارني فرانسيس رئيس شبكة “سكاي سبورتس”.

وأعلن ريتشارد سكودامور في يونيو/ حزيران الماضي أنه سيترك منصبه كرئيس للرابطة بعد عشرين عامًا على توليه المسؤولية.

وأبدى بلير، البالغ عمره 65 عامًا المشجع لنيوكاسل يونايتد، رغبته خلال فترة رئاسته للحكومة بين عامي 1997 و2007 في دمج اتحادات كرة القدم الإنجليزية والاسكتلندية وستكون مهمته الحفاظ على الانضباط والنظام بين الأندية العشرين المنافسة في البريميرليغ.

ونبه غوردون تايلور، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، المرشحين من أهمية الحفاظ على الإرث الذي تركه سكودامور.

وقال تايلور: “آرسين فينغر رحل عن آرسنال، وكذلك ترك السير أليكس فيرغسون نادي مانشستر يونايتد؛ لكنهما تركا فراغًا كبيرًا يحتاج لشخص جدير بالاحترام ويتحلى بالمسؤولية لسد هذا الفراغ وكذلك ريتشارد سكودامور. هذا بالتأكيد تحدٍ كبيرٍ”.