ويستهام يحقق فوزه الأول بالفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حقق ويستهام يونايتد أول فوز له في الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، بعد فوزه 3/1 على إيفرتون، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وخسر ويستهام بقيادة مدربه التشيلي مانويل بليغريني 4 مباريات متتالية أمام ليفربول وبورنموث وآرسنال ووولفرهامبتون، ليحقق أول 3 نقاط له اليوم بالفوز على إيفرتون على ملعب غوديسون بارك، ليحتل ويستهام المركز السادس عشر.

في حين فشل إيفرتون في تحقيق أي فوز للجولة الثالثة على التوالي، بتعادلين وخسارة هي الأولى له هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 6 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر مؤقتًا.

وسجل المهاجم الأوكراني أندري يارمولينكو هدفين لويستهام، سجلهما في الدقيقتين 11 و31.

وقلص الآيسلندي جيلفي سيغوردسون، الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 45.

وعزز المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش التقدم لويستهام بهدف في الدقيقة 61.

وتستكمل مباريات المرحلة عندما يستضيف ساوثهامبتون منافسه برايتون غدًا الإثنين.