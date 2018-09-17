مفاوضات مانشستر سيتي مع رحيم سترلينغ تصل إلى طريق مسدود

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مفاوضات مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع الجناح رحيم سترلينيغ لتجديد عقده وصلت إلى طريق مسدود.

وقالت صحيفة “غارديان” إن الجناح الإنجليزي، الذي يحصل حاليًا على 170 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، يطلب 220 ألف في الأسبوع، وهو ما رفضه النادي، وعرض مبلغًا أقل، لكن اتفق الطرفان على تأجيل المفاوضات.

ويسعى مانشستر سيتي إلى حسم تجديد عقد سترلينغ منذ فترة طويلة، وقد طلب اللاعب تأجيل التفاوض إلى ما بعد كأس العالم في روسيا، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ناديه.

ويحرص سترلينغ، البالغ من العمر 23 عامًا، على أن يكون أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي من حيث الراتب الأسبوعي، خاصة أن عقده ينتهي الصيف المقبل، وحينها يمكنه الرحيل دون مقابل.

وقد تنخفض قيمة سترلينغ إلى ما دون مستوى 60 مليون جنيه إسترليني، إذا فشل النادي في الاتفاق معه على توقيع عقد جديد قبل شهر يوليو المقبل.

لكن التفاؤل مازال يسيطر على الطرفين بشأن التوصل لاتفاق في نهاية المطاف، خاصة أن بيب غوارديولا المدير الفني للفريق حريص على الإبقاء على اللاعب.

وقال المدير الفني الإسباني: “من المعروف أننا سعداء به ونود أن يستمر معنا، النادي يعرف قراري ورأيي ويشاركني فيه، لكن المفاوضات مستمرة بين النادي ووكيل أعمال رحيم”.