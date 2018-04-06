غوارديولا يعترف بخطئه في حق رحيم سترلينغ

اعترف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بأنه أخطأ في عدم الدفع برحيم سترلينغ منذ البداية أمام ليفربول ليخسر الفريق 3/0 في أنفيلد بذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

وأكد المدير الفني الإسباني أنه أخطأ أيضًا في اختيار التشكيلة الأساسية المناسبة لمواجهة ليفربول ووعد بعدم تكرار ذلك في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

ووضع غوارديولا إيلكاي غوندوغان أساسيًا بدلًا من سترلينغ الذي شارك في الشوط الثاني، وذلك في محاولة من المدير الفني الإسباني لمنح فريقه السيطرة على وسط الملعب، لكن غوندوغان لم يفلح في الدور المخطط له حيث اهتزت شباك مانشستر سيتي 3 مرات في أول نصف ساعة.

وقال غوارديولا عن دفعه بغوندوغان: “هل تعتقد أنه نجح في مهمته؟ لقد خسرنا 3-صفر”.

واندهش لاعبو سيتي من جلوس سترلينغ على مقاعد البدلاء ومشاركته بعد مرور ساعة رغم أنه سجل 21 هدفًا هذا الموسم.

ومن غير المحتمل أن يكون هذا القرار أسعد سترلينغ الذي يسعى سيتي لتمديد عقده مع النادي في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها ريال مدريد.