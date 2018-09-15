فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي ينال أول طرد له كمدرب مع ديربي كاونتي

تعرض فرانك لامبارد، الدولي الإنجليزي السابق وأحد أساطير تشيلسي، والمدرب الحالي لفريق ديربي كاونتي، للطرد خلال لقاء فريقه أمام روثيرهام يونايتد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وغادر لامبارد مكانه في المنطقة الفنية وذهب للاحتجاج على الحكم المساعد، وهو ما دفع الحكم لإرساله للمدرجات لمشاهدة فريقه يخسر 1-0.

ولعب فرانك لامبارد 609 لقاءات رفقة تشيلسي ومانشستر سيتي، ولم يتعرض للطرد سوى مرتين، لكنه احتاج لـ7 لقاءات فقط كمدرب ليتلقى أول طرد في مسيرته الجديدة.

وكان فرانك لامبارد قد قرر دخول تجربة التدريب رفقة عدد من أساطير كرة القدم الإنجليزية، من بينهم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الذي يدرب حاليًا غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.