ماذا قال يورغن كلوب عن أداء فريقه بعد فوز ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول، الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، بأنه أفضل أداء لفريقه هذا الموسم، لكنه حذر من أن البداية المثالية لا تعني توقع مشوار دون متاعب في المسابقة.

وقال كلوب بعدما بقي ليفربول في الصدارة بعد انتصاره الخامس في خمس مباريات: “فزنا في عدة مباريات وهذا جيد جدًا، لكنه لا يغير أي شيء.

“هذه المباراة كانت جيدة حقًا، وأنا سعيد باللاعبين، لكننا حتى في هذه المباراة واجهنا مشاكل، ولذلك سنمر بهذه المشاكل خلال الموسم، لا أدري بعد كيف سنتعامل معها”.

وأضاف: “لست من نوعية الأشخاص الذين ينتظرون المشاكل، لكني كبير في السن بما يكفي لأعرف أنها قادمة، أنا موجود منذ فترة طويلة في هذا العمل لأعرف أن لا أحد يمر بموسم مثالي، فحتى مانشستر سيتي لم يقدم موسمًا مثاليًا العام الماضي”.

وأتيحت أمام ليفربول، الذي يستمتع بأفضل بداية له في الدوري منذ موسم 1990-1991، العديد من الفرص، ليجعل النتيجة أكبر في إستاد ويمبلي، وسيطر على اللعب لفترات طويلة في الشوط الثاني بعد هدفي جورجينيو فينالدم وروبرتو فيرمينو.

وتسبب هدف إيريك لاميلا المتأخر لصالح توتنهام بنهاية متوترة، لكن النتيجة لم تبد مطلقًا محل شك، وهو أمر أسعد كلوب.

وقال المدرب الألماني: “بالنسبة لي الأداء كان أفضل من النتيجة، تحتاج إلى أداء رائع لتفوز؛ ولهذا السبب أبلى اللاعبون بلاء حسنًا اليوم، كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف وسيطرنا على المباراة”.

وأضاف: “كانت أفضل مباراة لنا في الموسم بالتأكيد، وكان أداء جيدًا جدًا وربما هو الأفضل لنا ضد توتنهام، لكن لو كان أقل بنسبة خمسة بالمئة فقط لكان من الممكن أن نخسر”.

وتابع: “توتنهام لن يكون سعيدًا بالتأكيد، لأننا كنا جيدين جدًا، ولذلك كان الأمر صعبًا عليهم اليوم، إنه فوز مستحق”.