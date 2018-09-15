ليفربول يهزم توتنهام ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق ليفربول المتصدر فوزه الخامس على التوالي، وحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتفوقه 2-1 على توتنهام هوتسبير، اليوم السبت.

ومنح جورجينيو فينالدم التقدم بهدف لليفربول بضربة رأس، حاول مايكل فورم حارس توتنهام إبعادها، لكنها كانت قد اجتازت بالفعل خط المرمى في الدقيقة 39.

وتابع روبرتو فيرمينو، الذي خرج في منتصف الشوط الثاني بسبب إصابة في الوجه، كرة عرضية من ساديو ماني ارتدت من القائم، وأضاف الهدف الثاني بلمسة سهلة من على خط المرمى في الدقيقة 54.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قلص البديل إيريك لاميلا الفارق بتسديدة من مدى قريب بعد ارتباك دفاعي.

ولم يظهر المصري محمد صلاح، هداف الدوري الموسم الماضي، بمستواه مرة أخرى وأهدر أكثر من فرصة سهلة على مدار اللقاء.

وأصبح رصيد ليفربول 15 نقطة من خمس مباريات في صدارة الدوري، وبفارق ست نقاط عن توتنهام.