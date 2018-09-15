أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام.. 2-1 للريدز (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام.. 2-1 للريدز (فيديو)

شوط أول مثير بين ليفربول وتوتنهام.

المصدر: فريق التحرير

سجل الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمعه مع توتنهام على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 39 بضربة رأس، مستغلًا سوء تعامل مدافعي توتنهام مع الكرة .

وتوغل ساديو ماني على الجهة اليمنى ومرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل الكرة على مرتين في الدقيقة 54.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الخامس على التوالي ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، في المقابل يأمل توتنهام بإلحاق أول خسارة بليفربول ومشاركته في صدارة الترتيب.

وعلى ملعب ويمبلي، الموسم الماضي، خسر ليفربول مباراته أمام توتنهام 1/4، رغم أن الريدز كان سباقًا إلى التسجيل عبر نجمه المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة 93 سل إيريك لاميلا هدف توتنهام الوحيد.

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