أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام.. 2-1 للريدز (فيديو)

سجل الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمعه مع توتنهام على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 39 بضربة رأس، مستغلًا سوء تعامل مدافعي توتنهام مع الكرة .

وتوغل ساديو ماني على الجهة اليمنى ومرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل الكرة على مرتين في الدقيقة 54.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الخامس على التوالي ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، في المقابل يأمل توتنهام بإلحاق أول خسارة بليفربول ومشاركته في صدارة الترتيب.

وعلى ملعب ويمبلي، الموسم الماضي، خسر ليفربول مباراته أمام توتنهام 1/4، رغم أن الريدز كان سباقًا إلى التسجيل عبر نجمه المصري محمد صلاح.

الدوري الإنجليزي | توتنهام 0 × 1 ليفربول | هدف ليفربول الأول HD#ليفربول_توتنهام

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/p6CoPsygEC — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD97) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

ليفربول 2 – 0 توتنهام : هدف ليفربول الثاني . فرمينيو HD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018

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#ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/InCO3yBx5j — HD (@HD92932381) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

وفي الدقيقة 93 سل إيريك لاميلا هدف توتنهام الوحيد.