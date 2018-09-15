مانشستر سيتي يسقط فولهام.. وآرسنال يحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

بدا مانشستر سيتي حامل اللقب، قريبا من أفضل مستوياته، ليفوز بسهولة 3-صفر على فولهام في إستاد الاتحاد اليوم السبت، ويظل على بعد نقطتين من ليفربول وتشيلسي ثنائي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهز الألماني ليروي ساني، العائد للتشكيلة بعد غيابه عن لقاء نيوكاسل يونايتد، الشباك بعد دقيقتين من مدى قريب، بعدما استغل فرناندينيو تمريرة خاطئة من دفاع الضيوف.

وجعل ديفيد سيلفا النتيجة 2-صفر عندما اصطدمت تسديدته القوية بالعارضة ودخلت المرمى بعد عمل ممتاز من البرتغالي الرائع برناردو سيلفا.

وسجل رحيم سترلينغ الهدف الثالث بلمسة بسيطة، بعدما أنهى سيرجيو أغويرو انطلاقة جيدة من اليمين بتمريرة عرضية منخفضة.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق آرسنال، انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد آرسنال إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ودخل آرسنال الشوط الثاني مهاجمًا منذ أول دقيقة، وتمكن السويسري غرانيت تشاكا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49.

ومع حلول الدقيقة 58 أضاف أرسنال الهدف الثاني عن طريق الألماني مسعود أوزيل.

وجاءت الدقيقة 91 لتشهد معها هدف حفظ ماء الوجه لنيوكاسل يونايتد عبر الآيرلندي كياران كلارك، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدفين لهدف.